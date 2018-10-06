Tatbikat gerçeği aratmadı 

Esra AKSU/SİNOP, () -SİNOP Atatürk Devlet Hastanesi'nde düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde,İl Sağlık Müdürlüğü, Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 ekipleri, ve Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan senaryo gereği yangın vekurtarma tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği ​elektrik panelinden çımkan yangının arrdından yaralanan hasta ve çalışanlar ekipler tarafından binadan tahliye edlip kurtarıldı. Tatbikat sırasında hayacanlı anlar yaşandı. Tatbikat gerçeğini aratmadı.

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