Taşların sanata dönüştüğü sergi

MEDİCANA Bursa Hastanesi, hasta odaklı bakım anlayışı ile taşın sanata dönüştüğü bir sergiye ev sahipliği yaptı.

Sanatın ve sporun her zaman yanında olan Medicana Bursa Hastanesi, hastanede tedavi olan hastalara ve yakınlarına moral vermek için Osmangazi Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak çalışan Aysel Tuğ’un resimlerini sergiledi. Usta Öğretici Aysel Tuğ, "Taşların sanatsal açıdan üretkenliğe olan katkısı günümüz insanına sıra dışı gelmektedir. Taş insanlık alemi kadar eski bir materyal olmakla birlikte genellikle insanlar tarafından her yüzyılda duvar ve ev yapımında kullanılırken, günümüzde taş sanatçıları sanatsal eserlerinde ana malzeme olarak kullanılmaktadır. Sanatsal çalışmalarımın büyük çoğunluğunda kum ve taşın her çeşidini kullanarak eserler yapmaktayım. Eserlerimde zaman kavramından uzak zevk ve terapiyi bir arada yaşıyorum. Derelerden, sahillerden ve peyzaj için kullanılan taşlardan tablo yapmak, boyaya alternatif taşlarla çalışmak günümüzün ihtiyacı olan farkındalığı yaratmayı sergiyi ziyaret eden sanatseverlere farklı bakış açıları kazandırma düşüncesiyle, taşların duvarlarında tabloya dönüşmesi mükemmel bir görsel olacağı inancıyla sergimi hazırladım. Hastalara moral ve umut olması açısından bu tarz bir çalışma yapmak istedim’’ dedi.

Medicana Bursa Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Neşe Tunalı da “Hasta Odaklı Bakım anlayışını benimsemiş bir sağlık kuruluşu olarak, tedavi sürecinde hastalarımıza sağladığımız psikolojik konforun da iyileşme sürecine olumlu yansıdığını biliyoruz. Bu kapsamda hastalarımıza umut olacak mesajlar veren 'Taş ve Çivi Sergisi’nin hastanemizde hayat bulmasına imkân veren Aysel Hanıma bir kez daha teşekkür ediyoruz’’ dedi.

