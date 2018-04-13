Taşköprüler’den Başkan Akgül’e ziyaret

ANKARA, () - KASTAMONU Taşköprü Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Şenol Özsoy ve beraberindeki heyet, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti.

Derneğin çalışmaları hakkında Akgül’ü bilgilendiren Özsoy, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Akgül ise, geçtiğimiz Kasım ayında kurulan dernek yönetimine çalışmalarında başarılar dileyerek hayırlı olsun dileklerini iletti.

‘ŞEHİRLERİN GELİŞMESİ KONUSUNDA HER GÖRÜŞ ÖNEMLİDİR’

Mamak’ta esnaftan taksiciye, okullardan derneklere pek çok farklı kesimle ortak akıl toplantısı yaptıklarını dile getiren Başkan Akgül, “Belediyemizi, sokak sokak ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yönetiyoruz. Birlik ve beraberlik olduğu zaman herkesin memnun olduğu hizmetler ortaya çıkıyor. Şehirlerin gelişmesi noktasında her görüş çok değerlidir. Esnafından iş adamına, vatandaşından yöneticisine kadar herkesin fikrini söylemesi gerekiyor. Biz de yerel yönetimler olarak bu çerçevede insana hizmet anlayışımızı daha da geliştirerek sürdüreceğiz” dedi.

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