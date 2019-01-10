Taşımacılar Özbekistan ‘Geçiş Belgesi’ sorununa çözüm bekliyor

MERSİN, () - MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 20 No’lu Uluslararası Yük ve Eşya Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Hasan Büyük, Özbekistan taşımalarında geçiş belgesi konusunda yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, "Yeterli belge olmaması nedeniyle yalnızca Özbekistan’a değil, Özbekistan üzerinden taşıma yapılan Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan’a da ihracatımız durdu. 4 ülke ile ihracatımız kesildi, çözüm bekliyoruz" dedi.

MTSO 20 No’lu Komite Başkanı Hasan Büyük, sektör olarak artan maliyetleri karşılamakta zorlandıklarını belirterek, "2019 yılında yükümüz daha da ağırlaştı, ayakta kalmak giderek zorlaşıyor. Bununla birlikte ticaretin devam ettiği ülkelerle yaşanan sıkıntılara var. Özellikle Türk Cumhuriyetleri’ne çalışan firmalarımız ciddi sıkıntılar yaşıyor. Mevcut durumda Özbekistan’a yeterli sayıda geçiş belgesine sahip olmamamız nedeniyle Gürbulak Sınır Kapısı’nda 500’den fazla aracımız 10 günden fazla süredir bekliyor. Bu şoförlerimizin mazotları çalındı, dolapları kırıldı, erzakları yok, perişan haldeler. Hükümetler arasında vakit kaybedilmeden geçiş belgesi sorununa çözüm bulunmasını bekliyoruz" dedi.

Bir yıl içinde yaklaşık 17-18 bin arası geçiş belgesine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Büyük, "Belgeler bir şekilde veriliyor ancak bin ya da 2 bini geçmediği için firmalar uzun süre bekletiliyor. Uzun süren beklemeler nedeniyle sınır kapılarında yığılmalar yaşanıyor. Şoförlerin yanında firmalar da mağdur. Taşımasını gerçekleştirdiğimiz şirketlere verdiğimiz teslim süresi taahhüdümüzü yerine getiremiyoruz. Malı zamanında teslim edemiyor olmamız nedeniyle hem ciddi ek cezalar ödüyoruz hem de itibarımız zedeleniyor. Artık bu sıkıntıları yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

Özbekistan taşımaları değil, Özbekistan üzerinden yola devam etmek durumunda oldukları Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan’a da gidemediklerini anlatan Büyük, bu nedenle 4 ülke ile ticaretin durma noktasına geldiğine dikkat çeken Büyük, şunları söyledi:

"Ekonomik durgunluğun yaşandığı günümüzde pazar kaybetmeyi kimse istemez. Sorunun acil olarak hükümetler nezdinde çözülmesini bekliyoruz. 2019 yılı belgelerinin başvuruları çok önce yapılmış olmasına rağmen halen ellimize ulaşmadı. Çözüm olarak İran üzerinden taşıma yolunu seçtik ancak bu durumda da hem araç başına yaklaşık 2 bin dolar zarar ettik. Hem de teslim süreleri yine uzaması nedeni ile rekabette geri plana düştük."

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