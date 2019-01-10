Tasarrufun resmini çizen ve yazan çocuklar, 'enerji' ile ödüllendirildi

CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Sivas Belediyesi ve Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından genç nesillerde 'enerji tasarrufu' alışkanlığını teşvik etmek hedefiyle düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmalarının ödül töreni gerçekleştirildi. Her iki yarışmada derece alan toplam 11 öğrenciye, bisiklet, okul çantası, dünya klasiklerinin yanı sıra 750 kWh'dan 100 kWh'ye kadar değişen miktarlarda ücretsiz elektrik ödülü verildi.Sınırlı enerji kaynaklarının doğru kullanımı, ülke ve aile bütçesine katkı hedefi ile CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Sivas Belediyesi ve Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Enerji Tasarrufu' konulu resim ve kompozisyon yarışmasının kazananlarına ödülleri, Enerji Tasarrufu Haftası çerçevesinde düzenlenen özel bir törenle verildi. Enerji tasarrufunu en güzel anlatan ve resmini çizen toplam 11 öğrenci, bisiklet, içinde resim malzemeleri olan okul çantası ve dünya klasikleri kitaplarının yanı sıra ailelerinde de tasarruf bilinci oluşturdukları için 750 kWh'den 100 kWh'ye kadar değişen miktarlarda ücretsiz elektrik ödülünün sahibi oldu.Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne gerçekleştirilen ödül törenine Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım ile çok sayıda öğrenci, öğretmen ve veli katıldı. Ödül töreni öncesi Sivas Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından özel bir müzik dinletisi sunuldu.Törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, "Öncelikle böyle bir etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bu programın genç öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirilmesi ayrıca önemli. Allah dünyadaki enerji kaynaklarının büyük bir bölümünü sınırlı oranda yaratmış. Bizler de bilinçli hareket ederek bizden sonraki nesillere bu kaynakları aktarmalıyız. Son zamanlarda geri dönüşümle ilgili birçok çalışma duymuşsunuzdur işte bu çalışmalar gelecek için tedbir çalışmalarıdır" dedi.'En Ucuz Enerji, Tasarruf Edilen Enerjidir' diyen Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "Tasarrufu yaşam boyu uygulamayı, boşa yanan lambaları söndürmeyi, boşa akan muslukları kapamayı ve elektrikli ev eşyalarımızı enerji israfı oluşturmayacak şekilde kullanmayı, poşet kullanımını azaltmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. 'Damlaya damlaya göl olur' atasözün-den yola çıkarak enerji konusunda yapılacak en küçük tasarrufla bile ülke ekonomimize katkıda bulunmuş olacağımızı unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.

'ENERJİ TASARRUFU BU DÜNYAYA BİR BORÇ'

Enerji tasarrufunun Türkiye'de yaşayan her vatandaş için bu ülkeye, bu dünyaya bir borç olduğuna işaret eden CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin de, "Perakende elektrik satışında yer alan bir şirket olarak biz de bu anlamda üzerimize düşen sorumluluğun fazlası ile farkındayız. Tasarruf alışkanlığı çok küçük yaşlarda kazanıldığı için biz de Sivas Belediyesi ve Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak ortaokul ve lise öğrencilerimize yönelik resim ve kompozisyon yarışması düzenledik. Oldukça yüksek katılımın yaşandığı bu yarışmalarda arkadaşlarımız seçim yaparken gerçekten çok zorlandı. Çocuklarımızın enerji tasarrufunu böyle güzel algılaması ve aktarması geleceğe dönük olarak umutlarımızı artırdı. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda da slogan yarışmamızın ödül törenini gerçekleştirmiştik. Sözlerimi o yarışmamızda birinciliği alan 'bugünün tasarrufu yarının yatırımıdır' sloganı ile tamamlarken, yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

BİRİNCİLERE BİSİKLET VE 750 KWH ELEKTRİK ÖDÜLÜ VERİLDİ

Konuşmaların ardından CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sivas Belediyesi tarafından kurulan komisyon tarafından değerlendirilen eserlerin sahiplerine ödülleri törenle taktim edildi. Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Resim Yarışması'nda 110 eser arasından ilk üçe giren öğrencilere bisiklet ve koruyucu donanım verilirken, aileleriyle yaşadıkları konutlar için birinciye 750 kWh, ikinciye 500 kWh ve üçüncüye de 250 kWh ücretsiz elektrik, mansiyon ödülü alan 4, 5 ve 6'ıncıya ise içerisinde resim malzemeleri okul çantası ile birlikte 100'er kWh elektrik hediye edildi. Liseli öğrencilere yönelik olarak düzenlenen 'Kompozisyon Yarışması'nda da enerji tasarrufunu en doğru şekilde anlatan ilk 3'e birer bisiklet ve koruyucu donanım malzemesinin yanı sıra, yine birinciye 750, ikinciye 500 üçüncüye ise 250 kWh ücretsiz elektrik hediye edildi. Dördüncü ve beşinci olan öğrencilere de 40 kitaplık dünya klasikleri seti ile 100'en kWh ücretsiz elektrik verildi.

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