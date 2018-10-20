Tasarımcı gençler vitrine çıktı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi'nin öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'İyi Tasarım İzmir' açıldı. 'Bir Arada' temasıyla düzenlenen ve atölyeler, sunum, panel ve sergilerden oluşan etkinlikte, Tasarım Sanat Mezuniyet Projeleri Sergisi (üTAS) de büyük ilgi görüyor.

İzmir'i tasarım kenti yapmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu alanda bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi öncülüğünde 'Bir Arada' sloganıyla bu yıl 3. kez hazırlanan 'İyi Tasarım İzmir /Good Design İzmir', tasarım alanında kariyer yapmayı hedefleyen gençlere önemli fırsatlar sunuyor. Sergiler, atölyeler, panel ve söyleşilerden oluşan etkinlikler dizisinin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Muzaffer Tunçağ, İzmir'in tasarım konusundaki iddialı duruşunu anlattı. Genç tasarımcıları bir araya getirmenin önemine değinen Tunçağ, "Büyük Avrupa şehirleri; Londra, Berlin, Paris, Barcelona tasarımda yarış içerisindeler ve çok başarılılar. Bizim de bir gün bu yarış içinde olacağımıza inancım tam. Biz burada tasarımda gençleri ön plana çıkartarak onların gücünü ve ışığını herkese göstermek istiyoruz" dedi.

İzmir Kültürpark 1B holünde yaklaşık 1750 metrekare alanda sergilenen 'İyi Tasarım İzmir' Üniversiteler Tasarım Sanat Mezuniyet Projeleri Sergisi (üTAS), bu yıl atık tasarımından geri dönüşüme, iç dizayndan etkileşimli video tasarımına, resimden kıyafet tasarımına uzanan çeşitlilikte öğrenci projelerine yer veriyor.

MEZUNİYET PROJELERİ DE SERGİLENİYOR

19 atölye çalışmasının gerçekleştirileceği 'İyi Tasarım İzmir 3' etkinlikleri kapsamında; Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi'nin tasarım, güzel sanatlar ve mimarlık eğitimi verilen farklı bölümlerinden öğrencilerin mezuniyet projeleri de sergileniyor. Kültürpark 1B numaralı holde yer alan etkinlik, 30 Kasım'a kadar devam edecek.

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