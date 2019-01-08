Taş'tan Böcek'e: Katalogta var icraatta yok

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in 2014 seçimlerinde, Konyaaltı için verdiği 24 proje vaadinden yarısını gerçekleştiremediğini söyledi. Taş, "Söz verilen projelerin yerinde yeller esiyor. Katalogta var, icraatta yok" dedi.

Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, yerel Kanal V televizyonunda katıldığı programda, CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in 2014 yılında Konyaaltı Belediye Başkan adaylığı dönemindeki 24 vaadinden 12'sini gerçekleştiremediğini söyledi.

'3-4 TANE HİZMETİ OLMAYAN ADAY'

Bu seçimin Ak Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Muhittin Böcek'in yarışacağı iki adaylı bir seçim olacağını söyleyen Taş, “Konyaaltı'na hiçbir hizmet yapmayan, 20 yıl belediye başkanlığı yapmış ama bir ilçede gösterebileceği 3-4 tane hizmeti olmayan bir aday Antalya'ya ne yapabilir? Antalya'ya nasıl hizmet edebilir? Bunların vizyonunda da problem var. 24 tane proje sunmuş ama 12 tanesini gerçekleştirmiş. Gerçekleştirdiği projeler de herkesin yapabileceği çok sade ve basit projeler. Asıl yapması gereken işleri yapmayan, yapamayan bir belediye başkanı profili var karşımızda" dedi.

'SADECE PARK YAPAN BAŞKAN ADAYI'

Bir tarafta da özellikle 2014- 2019 yıllarında Antalya'yı marka değeri haline getirmiş bir belediye başkanı olduğunu kaydeden Taş, “Burada aradaki vizyon farkını çok net görebiliyoruz. Hem Antalya'ya hem 19 ilçesine hizmet etmiş, köşe- bucak demeden, altyapısıyla üstyapısıyla mezbahasından otogarına birçok hizmeti tamamlamış bir büyükşehir belediye başkanımız var. Bir tarafta da Konyaaltı ilçesinde hiçbir hizmet üretememiş sadece park yapmış bir büyükşehir belediye başkan adayı var. Arada ciddi vizyon ve proje farkı var. Antalya'ya hiçbir şey yapamayacağını da aslında 20 yıllık süreçte Konyaaltı'nda görmüş oluyoruz" diye konuştu.

'SEÇİM VAATLERİNE SEMİNER KOYMUŞ'

Muhittin Böcek'in 2014'teki adaylığı döneminde yaklaşık 100 sayfalık vaatlerinin bulunduğu kitabı gösteren İbrahim Ethem Taş, 24 büyük projeden bahsettiğini, 12'sinin gerçekleşmediğini tespit ettiklerini söyledi. Gerçekleştirdiği projeleri Türk Halk Müziği Korosu, Çocuk Korosu ve Çocuk Kulübü kurmak, anne- çocuklara seminer, sürdürülebilir eko turizm projesi diye sıralayan Taş, “Yaptıkları bunlar" dedi.

'VAADİ BALONKENT, BALON OLMUŞ'

Proje kitabında 'Her sözümüzün arkasındayız' diyen Muhittin Böcek'in söz verdiği ve yapmadığı projeleri olduğunu dile getiren İbrahim Ethem Taş, bunları şöyle sıraladı:

“Balonkent çocuk şehri eğlence eğitim parkı. Burada ada parsel söylemiş, '8.5 dönümlük alana Balonkent yapacağım' demiş, yerinde yeller esiyor. Balonkent çocuk şehri, balon olmuş. Bari çocuk parkı yapsaydı. Engelsiz yaşam merkezi, Sarısu'da 21 dönümü engelsiz yaşam merkezi yapacağız diyor. Biz üşenmedik ada parsel bilgisine göre gittik ve yerinde yeller esiyor, yer boş. Engelsiz yaşam merkezi de yalan olmuş. Üçüncü sırada gençlik merkezi ve öğrenci konukevi söz vermiş. Aslında çok güzel hayal etmiş ama gerçekleştirememiş. Bir resim çizdirmiş. Belirtilen parselde yerinde yeller esiyor. Söz verip yapmadığı dördüncü projesi ikinci el eşya pazarı, Siteler'de ada parsel numarası verilmiş, dediği yere baktık yine yerinde yeller esiyor."

'TÜNEKTEPE'DEN BAKTIK GÖREMEDİK'

Böcek'in Konyaaltı'na sahil projesi vaat ettiğini belirten İl Başkanı Taş, "Çok önemli bir şeyler çizmiş park, kule gibi, bir tane teleskop koymuş. Herhalde Konyaaltı'nda neyi izleyeceksek, herhalde Kıbrıs'ı falan görmemizi istiyor. Böyle bir proje yapmış ama bizim büyükşehir belediye başkanımız sayın Menderes Türel'in yaptığı proje Antalyaların en iyi alternatifi arasında, tıklım tıklım herkes orada. Muhittin Böcek'in söz verdiği bir proje çok dikkatimi çekti. Enerjitik kule, Türkiye'nin Eyfel'i olmaya adaydır diyor. 200-250 metrelik bir kule yapacağım, bedava elektrik üreteceğim diyor. Herhalde eski başkan Mustafa Akaydın'dan öğrendi böyle projeler üretmeyi. Esas amacı enerji üretmek olan kule rüzgar, yağmur ve güneşten aldığı enerjiyle elektrik üretecek diyor. Belki yapmıştır dedik ve Sarısu'daki teleferiğe bindik Tünektepe'ye çıktık, şehrin zirvesinden Konyaaltı'na baktık kule var mı diye ama göremedik. Bu da yalan oldu, yerinde yeller esiyor. Katalogta var, icraatta yok" diye konuştu.

'CHP'NİN GEMİSİ KARAYA OTURMUŞ'

Başkan Taş, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Konyaaltı teknoloji ve eğitim merkezi, burada ada parsel bilgisi yok, proje yapılmamış. Sekizinci söz verip de yapmadığı, Molla Yusuf taziye evi, yine bu sözünü de gerçekleştirmemiş. Adrenalin yaşam ve doğa parkı, ada parsel bilgisi yok, yerinde yeller esiyor. Sanal gerçeklik merkezi, bunla alakalı da hiçbir şey bulamadık. Gönüllü merkezi gerçekleştirememiş. Kent meydanı kültür ve sanat sokağı, kokoreç meydanı yaptı. CHP'li belediye başkan adayı 2014'te verdiği sözlerin 12 tanesini tutmamış, büyük projelerin hiçbirini hayata geçirememiş. Yine CHP'nin gemisi karaya oturmuş. Hayal ettiklerinin hiçbirini gerçekleştirememiş, bizim Muhittin Böcek'le farkımız, biz hayal ederiz ve gerçekleştiririz."

'KENDİ İÇİNDE BİRLİKLERİ YOK'

İbrahim Ethem Taş, "Asıl mesele bunların kendi içinde birlik ve beraberlikleri yok. Ama biz bakanlarımız, tüm milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımızla her zaman adaylarımızın arkasındayız, yanındayız. Birlikten kuvvet doğuyor ve Antalya'ya çok güzel hizmetler yapılıyor" dedi.

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