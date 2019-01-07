‘Taş Bebek’ kursu ile şifa buldu

Gizem KARADAĞ/ANKARA, () - ANKARA’da dikkat eksikliği ve hiperaktivite hastalığı olan İrem Buse Ezgi(11), Yenimahalle Belediyesi bünyesinde hizmet veren Meslek Edindirme ve Hobi Kursları’nda (YENİMEK) aldığı ‘Taş Bebek’ eğitimi ile hastalığını yendi.

YENİMEK Avcılar Kurs Merkezi’nde eğitim alan İrem Buse Ezgi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite rahatsızlığından dolayı ders çalışırken konuları anlama zorluğu yaşadığını söyledi. YENİMEK kursunda aldığı eğitimler ve etkinlikle ile hastalığından kurtulduğunu belirten Ezgi, “Kurs merkezinde eğitim veren öğretmenlerime ve büyüklerime teşekkür ediyorum” dedi.

‘EĞTİMDEN SONRA HAYATIMIZDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ’

Kızının tedavi süreci nedeniyle neşesini kaybettiğini belirten anne Nuray Ezgi, şunları söyledi: “Onlarca doktora götürdüm ve farklı tedavi çeşitleri denendi fakat etki göstermedi. Mahallemizde açılan kurs merkezine getirdikten sonra hayatımızda çok şey değişti. Çocuğum okulunda sınıf birincisi oldu. Aldığı eğitimler, bedensel ve ruhsal gelişiminde büyük katkı sağladı.”

‘YATIRIMLARIMIZI GENÇLERİMİZE VE ÇOCUKLARIMIZA YAPIYORUZ’

Yenimahalle’de vatandaşa sunulan hizmetlerde, öncelikli olarak ilçeye sağlayacağı faydayı ve katacağı değeri düşünerek çalışıldığının altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise, “Eğitimden sanata, kültürel etkinliklerden spor aktivitelerine kadar üretilen her projede gençlerimizi ön planda düşünerek hareket ediyoruz. Ülkemizin geleceği için yatırımlarımızı gençlerimize ve çocuklarımıza yapıyoruz. Çağdaş bir Türkiye’nin var olmasını istiyorsak, bugünün gençlerine değer vermeliyiz” dedi.

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