Tartan çifti oğullarını evlendirdi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, Konak Belediyesi'nin eski Başkanı Hakan Tartan ile Gazeteci Aynur Tartan'ın hukuk okuyan oğulları Fırat Tartan, mimar Eylül Karayel ile evlendi.

İzmir'de 2009-2014 yılları arasında Konak Belediye Başkanlığı yapan Gazeteci Hakan Tartan ile Gazeteci Aynur Tartan'ın oğulları hukuk okuyan Fırat Tartan, mimar Eylül Karayel ile evlendi. İzmir'de bir otelde gerçekleşen düğünde davetliler Blue Note ve Özgen Akçagül Orkestrası'nın müziği eşliğinde eğlendi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'nın kıydığı nikahın şahitliğini Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, eski Devlet Bakanı Işılay Saygın, gazeteci ve televizyoncular Nebil Özgentürk, Mesut Yar ve Metin Uca yaptı.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

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