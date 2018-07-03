Tartan Ailesi'nin mutlu günü

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, Konak Belediyesi eski Başkanı Hakan Tartan ile Gazeteci Aynur Tartan'ın avukat oğlu Fırat Tartan, mimar Emine Eylül Karayel ile yaşamını birleştirdi.
İzmir'deki bir otelde düzenlenen ve 500 davetlinin katıldığı düğünde nikahı, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila kıydı. Nikahın şahitliğini ise Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, eski Devlet Bakanı Işılay Saygın, gazeteci ve televizyoncular Nebil Özgentürk, Mesut Yar ve Metin Uca yaptı. Dört yıl önce üniversitede tanışarak birbirine aşık olan, Eylül 2017'de nişanlanan ve yaşamlarını İstanbul'da sürdürecek olan çift, balayı tatili için Bali'ye gitti.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
01) Fırat-Emine Eylül Tartan
02) Hakan Tartan, Berfin Tartan, Aynur Tartan, Yılmaz Karayel, Fazilet Girici, Kutsi Ulukan
03) Banu Şen
04) Hüseyin Kadıoğlu, Hüsamettin Özkan, Emel Kadıoğlu
05) Yasemin-Selim Amato
06) Mehmet-Nurcan İpek, Metin Feyzioğlu, Gizem-Oktay Yılmaz
07) Ali Tüzün, Nejdet Durmuş
08) Safiye Ürüncü, Ali-Serpil Deniz
09) Metin Uca, Muzaffer Tağıl
10) Ferda-Mesut Yar
11) Muharrem-Zeliha Toprak
12) Batuhan-Yasemin Alpaydın
13) Burhanettin-Mahmure Kaya
14) Defne Atakan Beşer
15) Serap-Ceyla Özkardeş
16) Dilara Sürgü
17) Erol-Nur Yaraş
18) Salvo-Ayda Benefrahim
19) Işıl-Haluk Nişli
20) Gülseren-Rıfat Nalbantoğlu
21) Mehmet-Ülker Yılmaz
22) Nilgün-Cevat Katipoğlu, Ahmet-Gizem Katipoğlu
23) Ülkümen-İlknur Rodoplu
24) Mehmet Ali-Münire Susam
25) Müjde-Kemal Çolakoğlu, Ayşe Özgener
26) Güler-Yalçın Aslan
27) Nehir-Nebil Özgentürk, Arıl Özgentürk
28) Merve-Bülent Necimoğlu
29) Yalçın-Kıymet Kocabıyık
30) Hikmet-Olgun Atila
31-32) Nikah Masasından