Tartan Ailesi'nin mutlu günü

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, Konak Belediyesi eski Başkanı Hakan Tartan ile Gazeteci Aynur Tartan'ın avukat oğlu Fırat Tartan, mimar Emine Eylül Karayel ile yaşamını birleştirdi.

İzmir'deki bir otelde düzenlenen ve 500 davetlinin katıldığı düğünde nikahı, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila kıydı. Nikahın şahitliğini ise Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, eski Devlet Bakanı Işılay Saygın, gazeteci ve televizyoncular Nebil Özgentürk, Mesut Yar ve Metin Uca yaptı. Dört yıl önce üniversitede tanışarak birbirine aşık olan, Eylül 2017'de nişanlanan ve yaşamlarını İstanbul'da sürdürecek olan çift, balayı tatili için Bali'ye gitti.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

01) Fırat-Emine Eylül Tartan

02) Hakan Tartan, Berfin Tartan, Aynur Tartan, Yılmaz Karayel, Fazilet Girici, Kutsi Ulukan

03) Banu Şen

04) Hüseyin Kadıoğlu, Hüsamettin Özkan, Emel Kadıoğlu

05) Yasemin-Selim Amato

06) Mehmet-Nurcan İpek, Metin Feyzioğlu, Gizem-Oktay Yılmaz

07) Ali Tüzün, Nejdet Durmuş

08) Safiye Ürüncü, Ali-Serpil Deniz

09) Metin Uca, Muzaffer Tağıl

10) Ferda-Mesut Yar

11) Muharrem-Zeliha Toprak

12) Batuhan-Yasemin Alpaydın

13) Burhanettin-Mahmure Kaya

14) Defne Atakan Beşer

15) Serap-Ceyla Özkardeş

16) Dilara Sürgü

17) Erol-Nur Yaraş

18) Salvo-Ayda Benefrahim

19) Işıl-Haluk Nişli

20) Gülseren-Rıfat Nalbantoğlu

21) Mehmet-Ülker Yılmaz

22) Nilgün-Cevat Katipoğlu, Ahmet-Gizem Katipoğlu

23) Ülkümen-İlknur Rodoplu

24) Mehmet Ali-Münire Susam

25) Müjde-Kemal Çolakoğlu, Ayşe Özgener

26) Güler-Yalçın Aslan

27) Nehir-Nebil Özgentürk, Arıl Özgentürk

28) Merve-Bülent Necimoğlu

29) Yalçın-Kıymet Kocabıyık

30) Hikmet-Olgun Atila

31-32) Nikah Masasından