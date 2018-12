Tarsus’un kurtuluşu coşkuyla kutlandı

TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü yağmura rağmen coşku ile kutlandı.

Kuvayi Milliye Meydanı'ndaki kutlamalara Kaymakam Yüksel Ünal, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, Belediye Başkanı Şevket Can, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Şükrü Uzundal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılınç, oda ve dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Temsili milis kuvvetlerinin karşılanması ile başlayan kutlama kortej yürüyüşü ile devam etti. Kutlamalar kapsamında törene katılanlar şehitliğe geçerek burada dua edip, şehit mezarlarına çiçekler bıraktı. Kortej yürüyüşünde Akdeniz Mehter Ekibi ve Kilis Davul Zurna ekibinin gösterileri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Cumhuriyet Meydanındaki törende ise Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan Belediye Başkanı Can, Tarsus'un Çukurova'nın işgalinde ilk hareketi gerçekleştiren ve baş kaldıran kent olduğunu belirterek, "19 Mayıs 1919 günü, Samsun'da yanan istiklal meşalesi tüm Anadolu'yu bir volkan gibi sarmış, emperyalist işgalcileri ateşinde boğarak bu kutsal topraklardan, Türk'ün son vatanından söküp atmıştır. Ayak bastığımız her karış toprağın bedeli şehitlerimizin kanıyla ödenmiştir. Bu güzel ülkeyi canları pahasına koruyup bizlere miras bırakan atalarımıza bir borcumuz vardır. O da bu mirası yüceltmek, ülkemizi çağdaş, güçlü ve mutlu bir ülke haline getirmektir. Bizler gecemizi gündüzümüze katarak çalışırken bu gerçeği bir an bile aklımızdan çıkartmıyoruz. Bu gün dahili ve harici düşmanlarımız, gençlerimizin milli şuurunu yok etmeye, tarihini ve kimliğini unutturmaya çalışıyor. Ancak bunu asla ve asla başaramayacaklar" dedi

Konuşmaların ardından program daha sonra öğrenciler ve bir muharip gazinin şiir okuması ile devam etti. Etkinlikler, halk oyunları, mehteran ve Kilis davul gösterisi ve geçit töreni ile sona erdi.

Bu arada, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 'Tarsus'un Kurtuluşu'nun 97'nci yılı' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

