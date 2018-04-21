Tarsus’ta temeller atıldı

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN’in Tarsus ilçesinde belediye tarafından Ferahim Şalvuz ve Yarbay Şemsettin Mahallesi'ne yapılacak olan semt pazarı, halı saha ve yaşam boyu spor merkezinin temelleri törenle atıldı.

Düzenlenen törene, Belediye Başkanı Şevket Can ve protokol üyeleri katıldı. Ferahim Şalvuz Mahallesi Muhtarı Mustafa Boz ile Yarbay Şemsettin Mahallesi Muhtarı Celal Coşkun bölgeye yapılan yatırımlar için teşekkür etti. Belediye Başkanı Can ise, "Biz çalışıyoruz. Çalışırken ayrım yapmadık. Şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla hizmet ediyoruz. Tarsus’un bütün mahallerinde alın terim var. Ayak izim var, imzam var. Hemşerilerimizin duasına talibiz. Çünkü biz 94 yılından bu güne kadar gündüz yorulmadan gece uyumadan çalıştık" dedi.

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