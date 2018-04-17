Tarsus’ta karma tezhip sergisi

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () – MERSİN Tarsus ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen tezhip kursuna katılan kursiyerlerin eserleri görücüye çıktı.

Kursu Öğretmeni Funda Güneş'in eğitiminde tarih, desen ve uygulama bilgileriyle oluşturdukları eserler 'Hengam-ı Bahar' geçmişten günümüze karma tezhip sergisinin açılışı Halk Eğitim Merkezi Sergi Salonu'nda yapıldı. Açılışa Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Aksoy ve Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Gül ile davetliler katıldı.

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