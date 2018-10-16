Tarsus’ta, kadınlara meme kanseri anlatıldı

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde '1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' nedeni ile gerçekleştirilen 'Meme Kanseri Konusunda Güncel Yaklaşımlar' sunumda kadınlar bilgilendirildi.

Türkiye Alzheimer Derneği Şubesi Tarsus Grubu ve Tarsus Belediyesi'nin '1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' nedeni ile 'Meme Kanseri Konusunda Güncel Yaklaşımlar' konulu bir sunum yapıldı. Sunum Genel Cerrahi Uzm. Opr. Dr. İbrahim Halil Karakan'ın anlatımıyla Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma ve Erinç Evi'nde gerçekleşti.

Etkinliğe, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Füsun Kaleli, KETEM ekibi, Tarsus Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Hakan Uyan, belediye personeli, sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin temsilcileri, Alzheimer hasta yakınları katıldı.

Genel Cerrahi Uzmanı Karakan, yaptığı sunum da meme kanserinin tanımını yaparak, risk faktörleri, türleri, kitle ve kist, evreleri, teşhisi, tedavi yöntemleri, beslenme ve sonrasında yapılması gerekenleri, güncel yaklaşımlarla sosyal yaşamdan örnekler vererek anlattı. Katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Sırasıyla söz alan Aile Hekimi Dr. Esin Esen Delibaş, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Füsun Kaleli ve Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Tarsus Grubu sözcüsü Meryem Elvan Keskinnişancı da kısa bilgilendirme yaparak tüm katılımcıları kanserine karşı duyarlı olmaya davet etti.

İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM ekibinin bilgilendirme standı kurduğu programda özel bir hastane de tüm katılımcılara ücretsiz ve indirimli muayene hediye etti.

FOTOĞRAFLI