Tarsus’ta kadınlara anne sütünün önemi anlatıldı

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde düzenlenen ‘Emzirme Haftası’ etkinliğinde, emzirmenin önemi anne ve hamile kadınlara anlatıldı.

Tarsus Devlet Hastanesi ek binasındaki etkinliğe Mersin Kamu Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Serkan Kılınç, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Füsun Kaleli, Tarsus Devlet Hastanesi Başhekimi Serdar Ünlü ve hastane yöneticileri ve anne ve hamile kadınlar katıldı. Etkinlikte ilk olarak söz alan Sağlık Bakım Müdürü Nimet Yiğiter, amaçlarının geleceğimiz olan çocukların kendileri için en ideal besin kaynağı olan anne sütü ile beslenmeleri sağlayan, sağlıklı bireyler yetişmesine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Füsun Kaleli ise gelişen sanayi ve teknoloji ile birlikte geleneksel emzirmeden uzaklaşmadan, bebek ölümlerin azalmaların önüne geçmek için anne sütünün önemini ve farkındalığını bir kez daha anlatmak istediklerini dile getirdi.

Etkinliğin sonunda ‘Gebe Eğitim Okulunda’ eğitimlere katılan annelere çeşitli hediyeler verildikten sonra tören sona erdi.

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