Tarsus’ta Güneş Enerjisi Santralleri açılıyor

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından yapılan Türkiye’ye rol model projelerden olan pazar yeri, belediye binaları çatılarına konuşlandırılan Güneş Enerjisi Santralleri’nin (GES) açılışı yapılacak.

GES'in 19 Ekim'de saat 13.30’da Yeni Mahalle’de düzenlenecek törenle açılacağını belirten Belediye Başkanı Şevket Can, Üretken belediyecilik anlayışı ile projeler geliştirdiklerini söyledi.

Başkan Can, GES projesi ile belediye olarak elektrik enerjisini kendilerinin üreteceklerini ifade ederek, "Kalıcı ve değer katan projeler üretmeye gayret ettik. Mücadelemiz hep bu yönde oldu. Üretken Belediyecilik anlayışı ile çalışıyoruz. Mevcut pazar yeri çatılarına güneş panellerini yerleştirdik. Ayrıca belediye yerleşkemizdeki bazı müdürlük binalarımızın çatılarına da aynı panellerden konuşlandırdık. Toplam 3,5 megawatt lisansımızla yılda 4 milyonluk elektrik üretimi gerçekleştireceğiz. Hem elektrik masrafımız ortadan kalkacak hem de belediye olarak elektrik üretiminden gelir elde edeceğiz. Hem çevreci bir proje hem de ekonomik katkı sağlayan bir proje şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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