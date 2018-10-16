Tarsus’ta çocuklar için sünnet şöleni

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde belediye düzenleyeceği sünnet şöleni ile 1750 çocuğun erkekliğe ilk adımına destek olacak.

Tarsus Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen sünnet şöleninin 2’ncisi 20 Ekim'de yapılacak. Şölen, saat 12.00’de belediye tesisleri içerisinde başlayacak. Öğle yemeği ve mevlidin ardından çocuklar yönelik animasyonlar ve eğlencelerle devam edecek. Saat 14.00’de başlayacak şehir turuyla sünnet olan 1750 çocuk araçlarla şehirde hoşça vakit geçirecek.

Bu yılda sünnet ettirdikleri çocukların kirvesi olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Belediye Başkanı Şevket Can, "Belediyecilik dokunmaktır hissetmektir. Vatandaşının iyi gününde kötü gününde yanında olmaktır. Amacımız sünnet merasiminin maddi külfetini elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince sayıda ailelerimizin üzerinden almak ve çocuklarımızın ömürleri boyunca bizleri hayırla hatırlamalarını sağlamaktı. Tarsus’ta sünnet olacak evlatlarımızı anlaştığımız hastanede geçen yıl olduğu gibi bu yılda sünnetlerini yaptırdık. Toplamda 1750 çocuğumuzu sünnet ettirdik. 20 Ekim Cumartesi günü düzenleyeceğimiz sünnet şölenimizle ailelerimizle bir araya gelip mutluluklarını paylaşacağız. Sünnet Şölenimize tüm vatandaşlarımız davetlidir" dedi.

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