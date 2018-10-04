Tarsus’ta 800 öğrenciye eğitim yardımı

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN’in Tarsus ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, 41 okulda eğitim gören 800 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen yardım etkinliğinde konuşan Oda Başkanı Ruhi Koçak, projeyi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Koçak, kalkınmanın temelinin eğitim ve kültür olduğunu, bilgiye ulaşmanın yolunun ise eğitimden geçtiğini dile getirerek, oda olarak her zaman eğitime destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi. İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Özden Özen da, Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında, ilçe merkezinde bulunan ilk ve ortaokullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi açıdan desteklemek, moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkıları ile 800 öğrenciye giyim malzemesi dağıtımına destek olduklarını sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından öğrencilere kırtasiye yardımları dağıtıldı.

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