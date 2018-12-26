Tarsuslu kadınlara lavanta fidesi dağıtıldı

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Ardıçlı Mahallesi'nde yaşayan kadınlarına lavanta fidesi dağıtıldı.

Tarsus Belediyesi ile Eğitime Sosyal Katkı Derneği (ESKADE) ortaklığında Ardıçlı Mahallesi'ndeki 21 kadına 'Endemik Bitki Yetiştiriciliği' konulu kurs verildi. Kursu başarı ile tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan kadınlar arasında ekim yapabilecek kişiler seçildi. Kadınlar düzenlenen törenle lavanta fidelerini teslim aldı.

Törende konuşan ESKADE Başkanı Şaziment Ertekin Demirkıran, "Bizim tüm çalışmalarımız köy kadınlarına istihdam, köy çocuklarına eğitim odaklı çalışmalar yapmaktır. Bu proje sayesinde de Ardıçlı Köyü ve ötesinde İnköyü, Olukkoyağı köylerinde de yaygınlaştırma umuduyla lavanta ekimini, sonrasında sağlanacak katma değer ile lavantadan yağ üretimi, lavanta balı gibi üretimlere yönelmek, hatta bu bölgeye lavantanın görsellik turizmini de getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Şevket Can'ın eşi Öznur Kara Can ise "Bölgemize ve ev ekonomisine sağlanacak ekonomik katkı ülkemizin gelişimine de katkı sağlayacaktır. Lavanta yetiştiriciliği gerçekten iyi bir seçim. Sadece yağ üretimini değil, yörede bal yetiştiriciliği yapan üreticilere de büyük katkı sağlayacaktır. Bu tür projelerin takipçisi ve destekçisi olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kadınlara lavanta fidanları dağıtıldı.



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