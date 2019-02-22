Tarsus’a afet ve acil toplanma merkezleri

TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde belediye, İçişleri Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, afet ve acil durumlarda ilçedeki toplanma alanlarının yerlerini belirledi.

Afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak güvenli bir şekilde toplanabileceği ve fiziksel tehlikesi bulunmayan toplanma alanları Tarsus Belediyesi ve Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü tarafından belirlenen 32 adet parka toplanma tabelaları İşleri Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Yöneticiliği Sivil Savunma Amirliği tarafından yerleştirildi.

Yetkililer vatandaşların e-devlet üzerinden mahalle isim ve sokaklarını yazarak kendilerine en yakın toplanma alanlarını görebileceklerini ve sistemin e-devlet üzerinde aktif olduğunu belirtti.

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