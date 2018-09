Tarsus, yeni sahasına kavuşuyor

Tolunay DUMAN/TARSUS, () - MERSİN'de Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, belediye tarafından inşa edilen halı sahanın 28 Eylül cuma günü açılacağını bildirdi.

Şahin Mahallesi'ndeki tesise ilişkin açıklama yapan Can, halı sahanın bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi. Gençleri spora teşvik etmek için gayret gösterdiklerini belirten Başkan Can, bu tür spor tesislerini artıracaklarını söyledi. Başkan Can, "40'ıncı açılışımız gençler ve çocuklar için yaptığımız halı saha ile gerçekleştireceğiz. Yapımını tamamladığımız halı sahamızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Hizmet aşkıyla çalışıp halkın talebi doğrultusunda projeler ürettiklerini aktaran Can, Tarsusluları açılışa davet etti.



