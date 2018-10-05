Tarsus Üniversitesi ve AKİB arasında protokol imzalandı

MERSİN, () - MERSİN'de Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ve yeni kurulan Tarsus Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda Türkiye Ekonomi Bankası ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ortak oluşumu TİM-TEB Girişim Evi'nin imkanlarından yararlanacak öğrenciler, projeleri için ücretsiz danışmanlık alabilecek.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Orhan Aydın, "Öğrencilerinin bu desteklerden faydalanmasına vesile olması ve aynı zamanda üniversite-sanayi işbirliğine katkı sunması açısından bu protokolü önemli buluyoruz. Özel sektör, STK ve meslek örgütlerinden gelecek her türlü işbirliği ve desteğe kapılarımız açık" dedi.

AKİB bünyesindeki Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanvekili Tarık Ciğer ise girişimciliğin ve teknoloji alanındaki iş fikirlerinin önemini vurgulayarak, "Öğrencilere sunulacak eğitim ve sonrasında sağlanacak imkanların iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bizler de girişimci olarak birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Ülkemizin ve gençlerimizin yenilikçi iş fikirlerine ihtiyacı var. Onlara güveniyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Aydın ve Ciğer hazırlanan protokolü imzaladı.



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