Tarsus'un yeni mekanı hizmete girdi

MERSİN, () - MERSİN'de Tarsus Belediyesi'nce Yeni Mahalle'de yap-işlet-devret modeli ile yaptırılan kafe hizmete girdi.

Açılış törenine Belediye Başkanı Şevket Can'ın yanı sıra Milletvekili Baki Şimşek, Kaymakam Yüksel Ünal ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçede takas, trampa ve yap-işlet-devret modelleri ile çok güzel işler yaptıklarını belirten Başkan Can, "2014 yılından bugüne kadar 58 hizmetin açılışını yaptık. Ergenekon Mahallemizde bulunan May Life Plaza'nın yeri bizlere aitti. Yatırımcı iş adamlarımıza rica ederek, 20 milyonluk projeyi belediyenin bütçesinden 1 TL çıkmadan şehrimize kazandırdık. Akşemsettin Mahallemizde bulunan Neşve Kafe de aynı şekilde yap-işlet-devret modeli ile şehrimize kazandırdığımız projelerimizden. Burası da aynı şekilde yaptırdığımız bir proje. Bu bina 10 yıl sonra Tarsus Belediyesi'ne geçecek" dedi.

Konuşmanın ardından kafenin açılış kurdelesi Başkan Can ve protokol üyelerince kesildi.



