Tarsus, TİY bayraklarıyla donatıldı

Tolunay DUMAN/TARSUS,(MERSİN),() - Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, şampiyonluk mücadelesi veren Tarsus İdmanyurdu'na (TİY) destek olmak için 5 ayrı noktaya dev Tarsus İdman Yurdu bayrakları astırdı.

Spor Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grupta lig maratonunun sonlarına doğru gelinirken Başkan Can, ilçeyi Tarsus İdman Yurdu bayraklarıyla süsleterek kentte şampiyonluk havası estirdi. Ligde ikinci sırada, liderin bir puan gerisinde olan takımın ligin bitimine 3 hafta kala hedefe ulaşması için herkesin üzerine düşen görevi yapmasını isteyen Can, mutlu sona adım adım yaklaştıklarını söyledi. Tarsus İdman Yurdu'nun şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu belirten Can, "Tarsuslu hemşerilerimizi şampiyonluk yolunda olan takımımıza destek olmaya ve Tarsus’un her yerini Tarsus İdman Yurdu bayraklarıyla süslemeye davet ediyorum. Aynı coşku ve düşüncelerle kentin belirli noktalarını Tarsus İdman Yurdu bayraklarıyla süsledik. Tarsus İdman Yurdu’nun şampiyon olup, bir üst lige çıkarak Tarsus’umuzu onurlandıracağına inanıyor, bütün hemşerilerimizin takımımıza destek vermesini bekliyoruz. Tüm Tarsusluları takıma destek olmaya çağırıyoruz" dedi.



