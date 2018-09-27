Tarsus Ticaret Borsası'nin kırsal kalkınma hedefi

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'de Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, kırsal kalkınma hedefi ile lisanslı depoculuk işletmesi kurulması için çalışmaların başladığını söyledi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Borsa Başkan Murat Kaya, 60 bin ton kapasiteli hububat ve yağlı tohumlar lisanslı depoculuk şirketinin bakanlıkça uygun görüldüğünü söyledi. "Bölgede tarımsal ticareti güçlendirecek, üreticinin ürünlerini daha iyi fiyata pazarlamasına olanak sağlayacak depo sayesinde çiftçi, tüccar ve sanayici arasında bağ güçlenecek, sürdürülebilir ekonomik destek sağlanacaktır" diyen Kaya, 2 yıldır fizibilite çalışması yapılan depo arsasının 2014 yılında belirlendiğini, sermayesinin ise hazır olduğunu kaydetti.

Tesisin yaklaşık 3 milyon TL'ye mal olacağını aktaran Kaya, "Arz ve talep dengesini sağlamak, ürünlerin ticaretini kolaylaştırmak, sağlıklı ve güvenilir depolama sağlamak, sınıf ve derecelendirmelerin yetkili birimlerce yapılmasını sağlamak, ürünlerin mülkiyet temsilini, finansmanını, satışını ve teslimini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.



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