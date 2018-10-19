Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya'dan gündem değerlendirmesi

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'de Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, "Tarımsal girdilerde yüzde 70 döviz kuruna bağlı olduğumuz bir ekonomide sanayileşme sürecini devam ettirebilmek için tarıma olan yaklaşımımızı yapısal anlamda tamamen değiştirmeliyiz" dedi.

Kaya, borsanın yönetim kurulu toplatısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonla mücadele konusunda ülke çapında ortak bir dayanışma içine girildiğinin altını çizen Kaya, "Tarsus olarak gereken fedakarlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan iktisadi mücadelede en ön cephede yer alacağız. Kamu ve özel sektör arasındaki bu güçlü koordinasyon ve istişareyle, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci geride bırakacağız. Tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede netice alacağımıza eminiz" ifadelerini kullandı.

'YAKLAŞIM DEĞİŞMELİ'

Tarımsal girdilerdeki maliyet artışına ve yeni tarımsal reformların gerekliliğine değinen Başkan Murat Kaya, "Üreticimiz, tacirimiz, sanayicimiz ve iş yapan herkes, kur farkı ve yüksek maliyet artışı ile mücadele çabasında. Tarımsal girdilerde yüzde 70 döviz kuruna bağlı olduğumuz bir ekonomide sanayileşme sürecini devam ettirebilmek için tarıma olan yaklaşımımızı yapısal anlamda tamamen değiştirmeli, uygun tarım politikaları geliştirmeli, tarımsal ürünlerde verim artışı için gerekli eğitim ve rehabilite çalışmalarına hız verilmelidir. Daha bilinçli üretici ile daha kaliteli ürün elde edilmesi sağlanarak, tarıma dayalı entegre tesislere önem verilerek teşvik mekanizması daha dinamik hale getirilmeliyiz" diye konuştu.



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