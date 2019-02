Tarsus'taki eski maliye binası, esnaf odalarına hizmet verecek

MERSİN, () - MERSİN'in Tarsus ilçesindeki eski maliye binasının ismi, 'Tarsus Esnaf Odaları' olarak değiştirildi. Restore edilen bina gelecek dönemde ilçedeki esnaf odalarının hizmetine sunulacak.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, ilçedeki esnaf odaların başkanları ile bir araya geldi. Binanın odaların kullanımına uygun olarak yeniden düzenlendiğini ve çalışmalarda sona gelindiğini belirten Can, "Yapmış olduğumuz sohbetlerde bina isminin Tarsus Esnaf Odaları olmasına karar verildi. 1 ay içerisinde buranın açılışını yapacağız. Burası 2 katlı ve içerisinde 350 kişilik konferans salonu bulunan nezih bir bina oldu. Odalar taşındığı zaman şehrimizde hem sizi bir araya getirmiş olacağız hem de vatandaşlarımızın rahat ulaşabilecekleri yer olarak hizmet verecek. Kemalpaşa Sanayi Sitesi de belli bir noktaya geldi. Hiçbir kar gözetmeksizin 155 esnafımıza arsa vermiştik. İnşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. Oranın yollarını da birkaç ay içinde yaparak bir açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Talat Dinçer ise "Tarsus'ta 17-18 odamız var. Dolayısı ile 15-20 bin civarında esnaf sanatkara hizmet veren bir kuruluşuz. Tarsus'a toplu bir yerde güzel bir hizmet versin, Tarsus'taki esnaflar kuruluşlarına gittiklerinde her odayla olan işini tek bir yerde halletsin. Bütün hizmetleri vermesinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI