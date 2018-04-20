Tarsus'ta yasak şekilde balık avlayan 3 kişi yakalandı

Tolunay DUMAN/TARSUS,(MERSİN),() - MERSİN'in Tarsus ilçesinde avlanma yasağına uymayarak elektrikle balık avlayan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Tarsus Avcılar Kulübü'ne gelen bir ihbar üzerine, kulüp üyeleriyle birlikte yasak balık avlandığı iddia edilen bölgeye giden jandarma ekipleri, Baharlı Mahallesi'nde yasak olmasına rağmen elektrikle balık avlayan kişilerle karşılaştı. Usulsüz olarak balık avlayan şahısların kullandığı kayık, 2 jeneratör ve diğer ekipmanlarla birlikte 60-70 kilogram balığa el konuldu. Şahıslar hakkında idari işlemler uygulayan ekipler, bölgede çalışma yaptı.

Avlanmanın yasak olduğu dönemde usulsüz bir biçimde balık yapanlarla mücadele ettiklerini belirten Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı Tufan Dokucu, bu tür yöntemle avlanmanın bütün canlılara zarar verdiğini söyledi.



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