Tarsus'ta, toplu konut projesinde ilk kazma vuruldu

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde belediye tarafından toplu konut projesinde ilk kazma vuruldu.

Belediye Başkanı Şevket Can, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve belediye çalışanlarının katıldığı Tozkoparan Zahit Mahallesindeki toplu konut projesindeki ilk etabın inşaatının kazısına kurban kesimi ve duaların ardından başlandı. Burada konuşan Başkan Can, projenin diğer etaplarında çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Can, projenin en kısa zamanda temel atma törenini de hayata geçireceklerini belirterek, "İkinci etap projemizle ilgili de ocak ayı içinde bilgilendirme toplantısını gerçekleştireceğiz. Toplu konutla ilgili üçüncü etap projemizin de arsasını aldık, tapu işlemleri bu hafta tamamlanıyor. Berdan projemizle birlikte Tarsus’un en güzel yerlerinden biri olacak. İnşallah burayı İtalya’nın Venedik’i haline getireceğiz. Tarsus’u Çukurova’nın gerdanlığı olması konusunda iddialıyız. Bu etapla beraber projemiz Baraj yoluna kadar devam edecek" dedi.

Başkan Can, mevcut İŞGEM alnını da belediye olarak toplu konut alnına çevirdiklerini ifade ederek, "Burası 53 dönüm bir araziye tekabül ediyor. Yaklaşık 80 bin metrekarelik bir inşaat alanını da ilerleyen yıllarda Berdan ırmağının kenarında bulunan evleri tamamen yürüyüş alanına dönüştürmek ve vatandaşlarımız da mağdur etmeden yapacak olduğumuz konutlara yerleştirmek. Emeklilerle ilgili de İncirlikuyu mevkiinde bir düşüncemiz var. Konuyla ilgili de revizyon ve imar değişikliği ile ilgili 2’nci dönem çalışmaya başlayacağız. O bölgeyi de toplu konuta çevirdiğimiz zaman Tarsus’ta evi olmayan vatandaşlarımızın evlenmelerine, ev sahibi olmalarına vesile olmuş olacağız. Toplu konut projeleri aynı zamanda sosyal ve kültürel olarak Tarsus’un birliğine, beraberliğine, huzurumuza ve kardeşliğimize de yansıyacak" diye konuştu.

