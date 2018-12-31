Tarsus'ta sel suları tahliye ediliyor

TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddetli yağışlar sonrası tarım alanlarında zarara yol açan sular, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından bölgeye kurulan 9’u yeni 12 tahliye pompasıyla çekilmeye başladı.

İlçede geçtiğimiz günlerde meydana gelen sağanak ve şiddetli yağışlar, örtü altı tarımın yoğun olarak yapıldığı Aynaz, Bahşiş, Kulak, Yeşiltepe, Aliağa, Alifakı ve Köselerli mahallerinde 8 bin dönüm alanı sular altında bıraktı. Bunun üzerine harekete geçen DSİ 6’ncı Bölge ekipler bölgede su tahliye çalışması başlatıldı. Çalışma kapsamında bölgedeki 3 tahliye pompasına ek olarak Kulak Pompa İstasyonu'na 9 yeni tahliye pompası ekledi. Pompalar, bölgedeki seralarda biriken suları tahliye etmeye başladı. Tarım alanlarındaki suların çekilmeye başlarken çiftçiler de seralardaki bakım ve onarım çalışmalarını sürdürerek, ekim yapmak için hazırlıklara başladı.

Bu arada, Meteoroloji yetkilileri 1 Ocak 2019 tarihinde sabah saatlerinden itibaren fırtınalı havanın etkisini gireceği uyarısında bulunarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Yetkililer, Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğu yönlerden esen rüzgarın, 1 Ocak sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak saatte 50-75 kilometre kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğini ve çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini azaltacağı bildirdi.

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