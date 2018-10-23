Tarsus'ta psikoterapi seansları başladı

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'de, Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Tarsus Grubu, psikoterapi seanslarına başladı.

Belediyeye ait Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma ve Erinç Evi'nde İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün katkılarıyla organize edilen ilk seansa STK ve siyasi parti temsilcileri, Alzheimer Derneği gönüllüleri, alzheimer hasta yakınları ile özel bir üniversitenin öğrencileri katıldı.

Psikoterapi seansları ile kişilerin kendini tanımasında ve çözümlere ulaşabilmesinde gerekli psikolojik zemin oluşturmak istediklerini belirten Grup Temsilcisi Nazan Şengül, psikoterapinin bireysel özgürlüğe ulaşmada sağlıklı bir seçim olduğunu söyledi.



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