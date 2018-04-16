Tarsus'ta OHAL’e karşı oturma eylemi

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde CHP öncülüğünde, olağanüstü hal (OHAL) protesto edildi.

Atatürk Bulvarı'nda trafiğe kapalı Yarenlik alanında toplanan CHP’liler İlçe Başkanı Ali İlk’in basın açıklamasına sloganlarla destek verdi. İlçe Başkanı İlk, açıklamasında, hükümetin 20 Temmuz'da OHAL ilan ederek asıl darbeyi gerçekleştirdiğini belirterek, "OHAL şartlarında gerçekleştirdiği tek adam referandumunda ülke hızla diktatörlüğe sürüklenmektedir. Ekonomi çökmüştür. Türkiye yanlış dış politika sayesinde Ortadoğu bataklığına çekilmiştir. Bu, sürdürülebilir bir durum değildir. Cumhuriyetin bütün kazanımları yok edilmektedir. Gerici ve şeriatçı bir düzene yönelim görülmekte ce laiklik tümü ile yok edilmektedir. MHP ile kurdukları ittifak ile birlikte ülke karanlığa gömülmek istenmektedir" dedi.

Açıklamanın ardından partililer bir süre oturma eylemi gerçekleştirdikten sonra alandan ayrıldı.

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