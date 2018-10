Tarsus'ta 'kur fırsatçılığı'na izin verilmeyecek

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'de Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, dövizdeki kur artışını öne sürerek stoktaki ürünleri yüksek fiyatla tüketiciye pazarlayanlara izin vermeyeceklerini söyledi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yüksek fiyatla satış yapan işletmeleri tespit etmek çalışma başlattı. Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Şevket Can, "Maliyet ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek, tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın fahiş fiyatla satış yapan işletmeler zabıta müdürlüğümüz tarafından denetlenmektedir. Fahiş fiyatla satış yaptığı belirlenen işletmelere fiyat etiketi yönetmeliğinin 13'üncü maddesine göre işlem yapılıp valilik makamına bilgi verilecektir. Belediye olarak kur fırsatçılığına izin vermeyeceğiz" dedi.

Can, yüksek fiyata maruz kalanların Alo 153 şikayet hattına bilgi vermesini istedi.



