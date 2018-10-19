Tarsus'ta kadın çiftçilerin projeleri hibeleri ile destekleniyor

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde kadın çiftçiler, 1 milyon 165 bin 342 TL hibe desteği aldı.

Hibe ve teşvik destekleri kapsamına açıklamalarda bulunan Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, kadın çiftçilere bakanlık tarafından birçok destek verildiğini söyledi.

Erdoğan, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, 11'inci etapta Tarsus'ta 1 güneşten elektrik enerjisi üretim sistemli yeni sera kurulumu, 2 bitkisel üretime yönelik don zararını engellemek amacı ile rüzgar pervanesi projesi için 3 kadın çiftçimiz toplamda 1 milyon 165 bin 342 TL hibe desteği almıştır" dedi.



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