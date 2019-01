Tarsus'ta Hamit Tuna coşkusu

MERSİN, () - MERSİN'de, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı ve Toroslar Belediye Başkanı MHP'li Hamit Tuna, Cumhur İttifakı'nın ülke bütünlüğünü korumak için kurulduğunu söyledi.

Tuna, beraberinde Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ile birlikte ilçeye bağlı Yeniköy, Gömmece, Sanlıca, Keşli, Eminlik, Kuşçular, Emirler, Kuzoluk, Çokak, Çavuşlu, Koçmarlı ve Yanıkkışla mahallelerini ziyaret etti. Kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşların sorunlarını dinleyen Tuna, "Her dönem seçim zamanı ne söz verdiysek, alnımızın akıyla hemşehrilerimizin huzuruna çıktık. 24 yıldır aktif siyasetin içerisindeyiz. Hiçbir zaman yalan yanlış söylemlerde bulunmadık ve popülist siyaset yapmadık. Bugüne kadar 23 tane teftiş geçirdim ve Allah'a şükürler olsun ki bir tane soruşturmam yok. Alnımızın akıyla Mersinimizde hizmete talibiz. 31 Mart'tan sonra Şevket Can başkanımız ile birlikte bu köylerimize hizmetin en güzelini getireceğiz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey, 15 Temmuz'daki duruşu ile ülkemizin bu noktada olmasına vesile olan çok önemli bir devlet adamıdır. Şuandaki ittifakın oluşması ülke bütünlüğümüz içindir" diye konuştu.

'VATANIMIZIN BEKASI İÇİN'

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ise Tarsus'a en güzel hizmeti sunmak için Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak zorunda olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemiz gerçekten zor bir süreçten geçiyor. Bu zor günleri birlikte atlattık ve yine birlikte atlatacağız. Çocuklarımızın geleceği ve vatanımızın bekası için Cumhur İttifakı kuruldu. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül veren hemşehrilerimiz, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gönül veren hemşehrilerimiz ve diğer partilere gönül veren hemşehrilerimiz, 31 Mart'ta üç hilale oyunu verecek. İnşallah Büyükşehir'de Hamit Tuna Başkanımızı, Tarsus'ta bizi başkan yapacaklar."



