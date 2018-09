Tarsus'ta halı saha açılışı yapıldı

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesine bağlı Şahin Mahallesi'nde belediye tarafından inşa edilen halı saha, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, yaptığı konuşmasında yapılan hizmetlerden söz eden Belediye Başkanı Şevket Can, "Çıraklığını yapmadığın işin ustalığını yapamazsın' der atasözünde. Biz bu işin çıraklığından geliyoruz. 21 yıldır Tarsus'ta her sokakta ve her caddede alın terim var. Ayrım yapmadan, rabbimin rızasını kazanmak için çalışmaya devam edeceğim. Tarsus'ta yaşayan 336 bin insanımızın belediye başkanıyım. 'Birlik, beraberlik, kardeşlik ve hizmet' diyerek gündüz yorulmadan, gece uyumadan var gücümüzle çalıştık" dedi.

Konuşmanın ardından beraberindekilerle açılış kurdelesini kesen Başkan Can, çocuklara futbol topu hediye etti.



