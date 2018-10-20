Tarsus'ta gökyüzü, yamak paraşütleri ile renkleniyor

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'de, Tarsus Adrenalin ve Hava Sporları Derneği (TAHAS) üyeleri, yamaç paraşütü ile gökyüzünde özgürlüğün tadını çıkartıyor.

Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boro, Türk Hava Kurumu (THK) Tarsus Şube Başkanı Erdoğan Arslan, Eshab-ı Kehf yakınlarında çalışmalarını sürdüren TAHAS üyelerini ziyaret etti.

Derneğe ilişkin bilgi verip taleplerini dile getiren TAHAS Başkanı Hasan Şentürk, "Öncelik amacımız, doğa güzelliği ile bütünleşen şehrimizi ülkemize ve dünyaya tanıtmak. Eshab-ı Kehf'in en büyük özelliği, yılın 12 ayında uçuş gerçekleştiriyor olmamızdır. Bu da yamaç paraşütü yapanlarda bilir ki, son derece kıymetli bir özelliktir. Bizim yetkililerden iniş pisti alanı olarak bize uygun bir yeri tahsis etmelerini istiyoruz. Gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için okçuluk, basketbol ve model uçak kurslarımız bulunuyor. Onlardan yararlanmalarını istiyoruz. Bu gençlerimize yamaç paraşütü başta olmak üzere herşey ücretsiz" dedi.

Kaymakam Yüksel Ünal dernek üyelerinin çalışmalarının önemine dikkat çekerken, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boro ise derneğe her zaman destek vermeye hazır olduklarının altını çizdi.

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