Tarsus'ta 'Emekliler Lokali' açılıyor

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'de Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, yapımı tamamlanan Emekliler Lokali'nin 5 Ekim günü hizmete gireceğini söyledi.

Anıt Mahallesi'ndeki tesise ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Can, emeklilerin bu merkezde güzel vakit geçireceğini söyledi. Emeklilerin Türkiye'nin kalkınması için alın teri dökmüş değerler olduğunu belirten Can, "Sosyal hukuk devletinin öncelikli görevi onları korumak, kimseye ve hiçbir şeye muhtaç etmemektir. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır' diyerek yaşlı ve emekliye ne kadar büyük bir önem verdiğini göstermiştir. Emeklilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmelerini sağlamak en büyük isteğimizdir" dedi.

Lokalin hizmete girecek 41'inci tesis olduğunu ifade eden Şevket Can, Tarsusluları açılışa davet etti.



