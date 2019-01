Tarsus'ta bir tesis daha hizmete girdi

MERSİN, () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından Barbaros Mahallesi'nde yapımı tamamlanan halı saha ve spor kompleksi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Törende yaptığı konuşmasında; ötekileştirmeden ve ayrım yapmadan hizmet ettiklerini söyleyen Başkan Can, "Birlikte rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamak istiyoruz. Allah'a çok şükür bunu başardığımızı düşünüyorum. 336 bin insanımızın belediye başkanıyım. Bizlerin görevi sadece yol yapmak park yapmak değil. Bizlerin görevi şehrimizde yaşayan insanlarımızın burnu kanamaması için mücadele etmektir. Şehrimizde birliğin, kardeşliğin, huzurun adresi olduk. Tarsus Belediyesi olarak siyaset ve ayrım yapmadık" dedi.

Barbaros Mahallesi'ndeki hizmetlerden de söz eden Can, "Göreve geldikten sonra cami talebi geldi. Sağlık ocağının yanındaki yeri satın aldık. Cami yapımı için hayırsever iş adamımız Nuri Gamgam Bey'e rica ettik. O başladı, biz bitireceğiz. Şuanda ikinci cami inşaatımız devam ediyor. Gençlerimizin spor yapıp kötü alışkanlıklar kazanmaması için bu halı sahayı gençlerimize ve çocuklarımıza armağan ediyorum. Çocuklarımız, hem ailelerine, hem şehrimize hem de vatana millete faydalı bireyle olacaktır" diye konuştu.

Başkan Can konuşmasının ardından halı saha ve spor kompleksinin açılış kurdelesini kesti.



