Tarsus'ta bin 750 çocuk sünnet edildi

Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),() - MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde belediyenin düzenlediği sünnet şöleninde bin 750 çocuk sünnet edildi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, sünnet töreni öncesi çocuklarla tek tek ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi. Tören öncesinde de ilçede klasik otomobiller ile konvoy oluşturuldu. Törende konuşan Can, " Çocuklarımız erkekliği ilk adımı attı. Önümüzdeki dönemlerde toplu sünnet törenlerimiz devam edecek" dedi.

Törenin ardından Can, sünnet olan çocuklarla da davul zurna eşliğinde oyun oynadı.

FOTOĞRAFLI