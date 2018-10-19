Tarsus'ta bin 519 kişiye işsizlik ödeneği verildi

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'de Tarsus İŞKUR Şube Müdürü Kürşat Dal, 2018 yılında ilçedeki bin 519 kişiye 8 milyon 91 bin 302 TL işsizlik ödeneği verildiğini bildirdi.

İşsizlik ödeneğine ilişkin açıklamalarda bulunan Kürşat Dal, "İşsizlik sigortası, Türk çalışma hayatında 4447 sayılı kanun ile 1999 yılında yer almış bir uygulamadır. İlk prim tahsilatını 2000 yılı Haziran'ında gerçekleştiren fon, ilk ödemesini ise 2003 yılında yapmıştır. Kanunun 47'nci maddesi olan işsizlik sigortası, bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigortadır" dedi.

Şube Müdürü Dal, 2018'de ilçe genelindeki bin 519 kişiye 8 milyon 91 bin 302 TL işsizlik ödeneği verildiğini belirterek; kurs, girişimcilik, işbaşı eğitim programı gibi aktif işgücü hizmetleri kapsamında da kursiyerlere 3 milyon 12 bin 157 TL zaruri gider ödemesi yapıldığını söyledi.



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