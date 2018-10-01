Tarsus'ta 'aşure lokması' etkinliği düzenlendi

Tolunay DUMAN/ TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nce aşure lokması etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe derneğin Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Şube Başkanı Şükrü Şahin başta olmak üzere siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan Dernek Başkanı Cuma Erçe, "El ve gönül birliği ile hazırladığımız aşure lokmamızı yapmayı, Hak bu senede kısmet etti. Bundan bin 400 yıl önce yaşanan ve bize Kerbela vakası olarak anlatılan acı olayın yıldönümünde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz. Hak, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Yerel sanatçılar tarafından değişlerin seslendirildiği etkinlik, lokma duası ve aşure dağıtımının ardından sona erdi.



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