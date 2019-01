Tarsus'ta 3 tesis yarın açılıyor

MERSİN, () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, belediye tarafından restore edilerek sosyal tesise dönüştürülen İbrahim Yoksul Tesisleri, Sabit Öksüz Düğün Salonu ve İsa Yıldız Parkı, düzenlenecek törenle yarın hizmete girecek.

Açılışa ilişkin açıklama yapan Belediye Başkan Şevket Can, üretken belediyeciliği en iyi şekilde uygulayan belediyelerden biri olduklarını söyledi. Hizmetlere ve açılışlara aralıksız devam ettiklerini belirten Can, "Kapanan 5 belde belediye binamızın restorasyon çalışmalarını yaparak sosyal tesis haline dönüştürdük ve birer birer açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Atalar mahallemizde bunlardan bir tanesi. Eski belediye binamızı sosyal tesis haline dönüştürdük ve 3 Ocak Perşembe günü açılışını gerçekleştireceğiz. Tesisimizin içerisinde kütüphane, okuma salonu, bilgisayar odası, dikiş atölyesi, yabancı dil sınıfı, düğün salonu ve çocuk parkı mevcut. Tarsusumuza hayırlı olsun" dedi.

Atalar Mahallesi'ndeki açılış töreninin 15.30'da başlayacağını bildiren Can, herkesi kurdele kesimine davet etti.



FOTOĞRAFLI