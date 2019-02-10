Tarsus'ta 297 kişi MHP'ye geçti

MERSİN, () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde İYİ Parti'den istifa eden 297 kişi, düzenlenen törenle MHP saflarına geçti.

İlçe merkezinde düzenlenen törene Milletvekili Baki Şimşek ile Tarsus Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Başkan Adayı Şevket Can da katıldı.Cumhur İttifakı'nın ülke geleceği için kurulmuş siyaset üstü bir oluşum niteliği taşıdığını belirten Başkan Can, "Vatanın birliği ve bekası tek gayemizdir. Çeşitli sebeplerle partisi ile yol ayrımı yaşayan herkesin yeniden MHP çatısı altında buluşup yuvaya dönmelerinin vakti gelmiştir" dedi. Konuşmanın ardından İYİ Parti'den istifa edip MHP saflarına katılan 297 kişiye rozetleri takıldı.



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