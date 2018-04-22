Tarsus'ta 23 Nisan coşkusu

Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),() - MERSİN’in Tarsus İlçe Belediyesi bu yıl 3’ncüsü gerçekleştirilen 'Çocuk Şenliğinde' 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Tarsus Belediyesi'nin kreşler, anaokulları, ilkokullar ve rehabilitasyon merkezleriyle birlikte düzenlediği 'Çocuk Şenliği'

etkinlikleri Atatürk Bulvar'ında düzenlendi. Çocukların Türk bayrakları ve 23 Nisan’a özel mesajlarının yazılı olduğu dövizlerin taşındığı etkinlikte kortej yürüyüşü düzenlendi. Düzenlenen törende konuşan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "Çocuklarımıza yapacak olduğumuz yatırımın ülke geleceğine yapıldığını hiçbir zaman akıllardan çıkarmayalım. Milli ve manevi değerlere ek olarak bilim ve teknoloji ile donanan çocuklarımız en büyük zenginliğimiz olacaktır. Çocuklar bizim geleceğimiz, bizler onlar için ne yapsak azdır" dedi.

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ise, "Sevgili Tarsuslular çocuklarınızın kıymetini bilin işte bu çocuklar ülkemizle birlikte Tarsus’umuzun geleceğidir. Bu gün benim çocuğumun çocuk bayramı diyerek sadece kendi çocuğunuz sevmeyin, komşunun da çocuğunu sevin, yolda gördüğünüz çocuğu da sevin, annesiz, babasız olan yetim çocukları da sevin çünkü bu bayram onlarında bayramı" dedi.

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