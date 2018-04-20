Tarsus'ta 2 kişi uyuşturucu satıcılığından tutuklandı

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin),() - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımın önüne geçilmesi maksadı ile yapılan çalışmalar sonucu polisin dur ihtarına uymayıp kaçan 2 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda, dur ihtarına uymayarak kaçan aracı kovalamaca sonucu Reşadiye Mahallesi'nde park halinde buldu.

Çevreyi ablukaya alan ekipler, araçtan inerek yaya olarak kaçan H.H.K. ve A.K.'yi ara sokaklarda yakaladı. Ekipler, aracın kaçış güzergahında yaptıkları aramada araçtan atıldığı değerlendirilen 1080 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirdi. Şüpheli A.K.'nin iş yerinde yapılan aramada ise, 18 adet neurontin hap, 2.72 gram esrar, 2 kök kenevir bitkisi, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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