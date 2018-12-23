Tarsus spor camiası yasta

Toluna DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesindeki amatör futbol kulüplerinden Yıldırımspor'da başkanlıktan malzemeciliğe kadar birçok görevde bulunan Niyazi Oksal (80) yaşamını yitirdi.



Geçen hafta evinde rahatsızlanan Oksal, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Doktorların müdahalesine rağmen sağlık durumunda herhangi bir iyileşme olmayan Oksal, kalbinin durması sonucunda hayatını kaybetti.

Tarsus'ta 'Allahın Kulu Niyazi' lakabı ile tanınan ve kuruculuğunu yaptığı Yıldırımspor'da başkanlık, teknik direktörlük hatta malzemecilik yapan Oksal için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda cenaze tören düzenlendi. Törene Mersin ve Adana'dan birçok spor adamı, sporcu ve vatandaş katıldı.

Tabutuna Yıldırımspor'un sarı-siyahlı formasının örtüldüğü Oksal, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



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