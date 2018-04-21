Tarsus Sarıulak Zeytini tescillendi

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus İlçesinde Ticaret Borsası’nın yaklaşık 2 yıl sürdürdüğü çalışma sonucunda 'Tarsus Sarıulak Zeytini' Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Zeytinin tescillenmesi nedeni ile Ticaret Borsası’nda düzenlenen toplantıya Kaymakam Yüksel Ünal, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hayri Erdoğan, Borsa Başkanı Murat Kaya ile diğer ilgililer katıldı. Burada konuşan Borsa Başkanı Kaya, 16 Nisan 2017 tarihinde coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını belirterek, "Coğrafi işaretler ürün kalitesini garanti etmek, ürünün tanınmışlığını ve katma değeri arttırmaları bunun yanında o yöreye ekonomik katkı sağlamaları açısından büyük önem taşımaktadır. Potansiyel ürünlerimizin süratle coğrafi işaret almasını sağlayacak mekanizmalara ihtiyaç vardır. Ayrıca, katma değeri yüksek olan coğrafi işaretli ürünlerimizin de AB nezdinde tescilinin yapılmasını sağlamalıyız. Bu noktada coğrafi işaretini aldığımız Tarsus Sarıulak zeytininin, zeytin yağına AB coğrafi işareti alınması için desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

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