Tarsus Musiki Derneği konser verdi

Tolunay DUMAN/TARSUS,(MERSİN),() - MERSİN'in Tarsus ilçesinde 3 yıl önce kurulan Tarsus Musiki Derneği verdiği konserle beğeni topladı.

Şef Mehmet Tevfik Utku yönetimindeki konser, Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sanatseverlerin ilgisi ile karşılaşan konserde koro birbirinden güzel parçalarla izleyicileri kimi zaman hüzünlendirdi, kimi zaman neşelendirdi. Konserin solo bölümünde sanatçıların performansları izleyicileri büyülerken, koronun seslendirdiği eserlere zaman zaman da eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda izleyiciler, sanatçıları ayakta alkışladı.



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