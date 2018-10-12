Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal: Kömür yardımını satanların gözünün yaşına bakmayız

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, "Bu yıl 12 bin kişiye kömür yardımı yapılacak. Kömür yardımını satanların gözünün yaşına bakmayız" dedi.

İlçe merkezindeki bir otelde düzenlenen ve vatandaşlar ile mahalle muhtarlarını buluşturan toplantıda sorunları dinleyen Ünal, yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını anımsattı. Bu noktada her aday adayının seçim kurallarına uyması gerektiği vurgulayan Ünal, "Bu işin bir yönetmeliği var herkes ona uymalı. İstedikleri her yere afiş asamazlar. Bunun bir cezası var. Belirlenen yerler ve billboardlar var. Onun dışında hiçbir yere afiş asamazlar" diye konuştu. Ünal, devlet kurumları tarafından yapılan kömür yardımlarının satıldığı iddiaları üzerine de şunları söyledi:

"Bu yıl 12 bin kişiye kömür yardımı yapılacak. Devlet olarak bazı aldığımız duyumların gerçek olmamasını diliyoruz. Devletin verdiği kömürü başkasına satan kişi ya da kişilere asla tahammülümüz yok. Bu davranışın suçu ve cezası büyük. Kömür yardımını satanların gözünün yaşına bakmayız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz."



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